Дизайн сделанный от души, сердца и умелых рук
Привет!
Меня зовут Артемий, мне 23 года и я Frontend-разработчик из Балаклеи (уютный маленький город в харьковской области)
Мой опыт в дизайне составляет чуть больше двух лет. До фриланса сидел в офисе, много чему научился, но со временем мне захотелось расти и двигаться дальше, а в маленьком городе с этим проблемы, поэтому я здесь :)
Что я могу сделать для Вас
— Помогу разработать дизайн для сайта, даже если у Вас не имеется технического задания.
— Разработаю дизайн для многостраничного сайта
— Оценю нынешний дизайн сайта (его недочеты, ошибки со стороны дизайна) и всё исправлю.
— Сделаю редизайн сайта.
Что я могу сделать для себя
Сделать дизайн на совесть от всего сердца, чтобы было не стыдно добавить в портфолио
Правки, правки и еще раз правки
Сделать качественный продукт можно лишь в команде, поэтому с вас правки, а с меня результат и все бесплатно
Как связаться
Пишите в любое время суток в Telegram - Livyatanz
Портфолио
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