Дизайн от сердца и умелых рук

Дизайн сделанный от души, сердца и умелых рук

Привет!

Меня зовут Артемий, мне 23 года и я Frontend-разработчик из Балаклеи (уютный маленький город в харьковской области)

Мой опыт в дизайне составляет чуть больше двух лет. До фриланса сидел в офисе, много чему научился, но со временем мне захотелось расти и двигаться дальше, а в маленьком городе с этим проблемы, поэтому я здесь :)



Что я могу сделать для Вас

— Помогу разработать дизайн для сайта, даже если у Вас не имеется технического задания.

— Разработаю дизайн для многостраничного сайта

— Оценю нынешний дизайн сайта (его недочеты, ошибки со стороны дизайна) и всё исправлю.

— Сделаю редизайн сайта.

Что я могу сделать для себя

Сделать дизайн на совесть от всего сердца, чтобы было не стыдно добавить в портфолио

Правки, правки и еще раз правки

Сделать качественный продукт можно лишь в команде, поэтому с вас правки, а с меня результат и все бесплатно



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