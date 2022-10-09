artzong-logo

Дизайнер логотипов Artzong

Михаил Розумный - Artzong

Профессиональный дизайнер логотипов.☆ Разрабатываю товарные и фирменные знаки, логотипы, фирменный стиль и брендбуки, логобуки и тд.

Выполнено более 300 логотипов c 1995 годаМноголетний опыт в рекламном и веб бизнесе, длительное сотрудничество со студиями США, Великобритании, Канады, Германии. Неоднократный победитель конкурсов и тендеров, главный приз REX 2000

☆ Клиенты - Вера Брежнева, Надежда Мейхер, Сергей Мавроди, корпорация TOTAL и многие другие

Много лет была собственная студия дизайна (в партнерстве) в Киеве, на ул. Крещатик 42-а , весь верхний этаж. Сейчас работаю - фриланс, выполняю клиентские проекты, сотрудничаю с разными студиями Киева и Украины.

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☆ ☆ Всегда открыт для сотрудничества. Никогда не исчезаю. ☆ ☆ Ответственно и креативно выполняю заказы по проектам логотипов. ☆ ☆ Выполняю 5 разных по концепции вариантов. ☆ ☆ Доработка одного, самого понравившегося варианта. 5-7 дней на работу до показа первых вариантов. ☆ ☆ Высылка клиенту лого во всех основных векторных и растровых форматах.Образование:☆ Днепропетровское художественное училище, факультет – живопись

☆ Харьковская художественно-промышленный академия, факультет -"Промышленная графика и упаковка", специальность - художник-дизайнер, специализация – Графический дизайн и рекламная графика

☆ Профессиональная международная сертификация по графическому дизайну☆ Диссертация "Пропедевтика как основа композиции в изобразительном искусстве"☆ Курсы повышения квалификации по специализации "Графический дизайн"