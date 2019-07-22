Web-дизайнер, разработчик landing страниц

Здравствуйте!

Меня зовут - Аружан, я являюсь веб-дизайнером и разработчиком Landing сайтов на платформе Tilda. В мои услуги входят:

+ разработка нового Landing Pаge

+ подборка индивидуального дизайна под критерии заказчика

+ дальнейшая администрация сайта (по желанию)

+ помощь в покупке домена и хостинга (по желанию)

+ копирайтинг (по желанию)

+ по окончанию сборки сайта, предоставляю макет сайта (в формате .PSD) для дальнейшей верстки

+ фото/видео материалы, использованные шрифты

+ Администрирование сайта (по желанию)

+ Фавикон

Почему стоит выбрать именно меня и в чем мои преимущества:

Я создаю уникальные продающие лендинги с мобильной адаптацией, с подбором текста и картинок. Стремлюсь к совершенствованию и постоянному развитию. Увеличиваю свои навыки по дизайну и разработке сайтов. Есть опыт в работы с Adobe Photoshop. Не люблю сидеть на месте.Мне очень важен конечный результат сайта, подходящий под все критерии Заказчика!К каждому заказчику производится индивидуальный подход.

Примеры сайтов собственной сборки:

http://navispasalon.tilda.ws

http://martintips.ru/martintips