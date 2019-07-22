Здравствуйте!
Меня зовут - Аружан, я являюсь веб-дизайнером и разработчиком Landing сайтов на платформе Tilda. В мои услуги входят:
+ разработка нового Landing Pаge
+ подборка индивидуального дизайна под критерии заказчика
+ дальнейшая администрация сайта (по желанию)
+ помощь в покупке домена и хостинга (по желанию)
+ копирайтинг (по желанию)
+ по окончанию сборки сайта, предоставляю макет сайта (в формате .PSD) для дальнейшей верстки
+ фото/видео материалы, использованные шрифты
+ Администрирование сайта (по желанию)
+ Фавикон
Почему стоит выбрать именно меня и в чем мои преимущества:
Я создаю уникальные продающие лендинги с мобильной адаптацией, с подбором текста и картинок. Стремлюсь к совершенствованию и постоянному развитию. Увеличиваю свои навыки по дизайну и разработке сайтов. Есть опыт в работы с Adobe Photoshop. Не люблю сидеть на месте.Мне очень важен конечный результат сайта, подходящий под все критерии Заказчика!К каждому заказчику производится индивидуальный подход.
Примеры сайтов собственной сборки: