ВОт нужно создать тоже самое : https://theghostproduction.com/buy-ghost-produced-tracks/ Сайт где можна прослушать музыку и купить ее . И так что бы я мог после создания сайта Сам на сайт ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
я накидал быстрый набросок что я хочу примерно...за почерк Извините...писал быстро....Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно получить примерно вот такой результат https://www.youtube.com/watch?v=a_x2AH0BCls&t=2429s или этот https://www.youtube.com/watch?v=1ZqPEXO_o-M&t=44s Все необходимое есть...камера...микрофон освещение...мне не понятно как проводиться сама запись...с помощью каких програм?...особенно нюансы со звуком...ведь нужно что бы звук выходил из самой ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать логотип для музыкального проекта "ARYS"Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Хочу вести блог..но не понимаю некоторых нюансов в Обс Студио...настройке микрофона...некоторох моментов в плане записи...вообщем нужна помощьВидеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад