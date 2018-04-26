arysmusic

Анатолий Веред arysmusic

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Нужно создать САЙТ

    ВОт нужно создать тоже самое : https://theghostproduction.com/buy-ghost-produced-tracks/ Сайт где можна прослушать музыку и купить ее . И так что бы я мог после создания сайта Сам на сайт ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна помощь в записи видео для блога

    Нужно получить примерно вот такой результат https://www.youtube.com/watch?v=a_x2AH0BCls&amp;t=2429s или этот https://www.youtube.com/watch?v=1ZqPEXO_o-M&amp;t=44s Все необходимое есть...камера...микрофон освещение...мне не понятно как проводиться сама запись...с помощью каких програм?...особенно нюансы со звуком...ведь нужно что бы звук выходил из самой ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад