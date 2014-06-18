arzagidullina

Я занимаюсь написанием авторских статьей, рерайтом, копирайтингом, коррекцией чужих текстов (ошибки, стилистика и т.п). Делаю продажные тексты, тексты для магазинов, SEO-тексты, переводы на любые тематики - очень скрупулезно изучаю всю информацию, если предмет статьи мне не знаком. Я очень люблю писать и читать, поэтому довольно легко вникаю в любую тему. Вледею несколькими языками (Английский, русский, украинский, словацкий), богатый словарный запас и опыт, очень ответственный подход к работе, легкообучаема, тянусь к новым знаниям. Мои контакты: Skype: a.r.zagidullina Email: [email protected]