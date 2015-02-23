Delphi,C++,C#,JAVA, assembler, prolog, JavaScript, HTML, PHP, XML, Unity3d, SEO, Android Studio
Владею знаниями: Delphi,C++,C#,JAVA, assembler, prolog, JavaScript, HTML, PHP, XML, Unity3d, SEO, Android Studio
Трудолюбив, усидчив, быстро усваиваю новый материал, начатое доделываю до конца.
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#23
Мобильные приложения
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#79
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#126
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#213
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#397
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1220
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1439