as0ft

Александр Борисов as0ft

 
48 летРоссия/Новороссийск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сделаю "под ключ" на отличной платформе, портфолио на cimes.ru

Сделаю "под ключ" на отличной платформе 

Портфолио на cimes.ru 

Система управления оптимизирована под SEO стандарты. 

Имеет все современные функции 

Можем предоставить демо-доступ к административной части платформы. 

Добавление и изменение информации не требует знания в области веб-технологий 

Договор, весь пакет документов. 

Сделаем на профессиональном уровне "ПОД КЛЮЧ" 

С уважением, Александр Борисов 

e-mail: [email protected] 

skype: platanner 

tel: +7 (9887) 69-0002