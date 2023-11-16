asadbek0128

Асадбек asadbek0128

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Я веб-разработчик

«У меня был фантастический опыт работы с Асадбеком над моим HTML-проектом! Он создал безупречный клон веб-сайта, который я хотел, и идеально организовал файлы. Более того, он сделал все возможное, поместив все на GitHub, что облегчило мне управление проект. Очень рекомендую Асадбека как фрилансера Upwork. Его навыки, профессионализм и внимание к деталям меня действительно впечатлили. Спасибо, Асадбек, за отличную работу!"

Портфолио

Наполнение сайтов
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