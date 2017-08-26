Уважаемые коллеги есть у кого либо шаблон максимально схожий с http://mm-h.ru Битрикс малый бизнес оставьте заявку и цену в пределах разумного
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Уважаемые коллеги есть у кого либо шаблон максимально схожий с http://mm-h.ru Битрикс малый бизнес оставьте заявку и цену в пределах разумного
Сверстать сайт из 8 страниц для iPAD. Сайт будет демонстрироваться с помощью Pronestor Kiosk Browser, proNestor appsto.re/ru/Nd65B.i. Уточнения: 1-4 страница в pdf: 4 вида первой страниц – сделать 4 разных картинки с флагом. 10 страница ...