asalkhaev

Максим Асалхаев asalkhaev

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный разработчик сайтов любой сложности

Дизайн, верстка и программирование 

  • Шаблон битрикс

    Уважаемые коллеги есть у кого либо шаблон максимально схожий с http://mm-h.ru Битрикс малый бизнес оставьте заявку и цену в пределах разумного

    Битрикс
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка для iPAD

    Сверстать сайт из 8 страниц для iPAD. Сайт будет демонстрироваться с помощью Pronestor Kiosk Browser, proNestor appsto.re/ru/Nd65B.i. Уточнения: 1-4 страница в pdf: 4 вида первой страниц – сделать 4 разных картинки с флагом. 10 страница ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад