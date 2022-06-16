asamoilov09

Александр Самойлов asamoilov09asamoilov09
21 годРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте, читайте информацию обо мне :)
Здравствуйте. Я, начинающий фрилансер.
Расскажу в кратце о себе:
- Владение фотошопом (7/10) - создание оформления для канала/сайта, баннеры, плашки и.т.д. Опыт в работе на заказ имеется.
- Владение программами Word, PowerPoint и так далее, уровень - средний.
- Владение компьютером 15 лет, пользуюсь на постоянной основе, знаю устройство ПК и все его основы.
- Слепая быстрая печать без ошибок.
- Грамотность, поставленная и корректная речь.
Действие аккаунта приостановлено!