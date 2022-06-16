asamoilov09

Александр Самойлов asamoilov09

 
21 годРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте, читайте информацию обо мне :)

Здравствуйте. Я, начинающий фрилансер.

Расскажу в кратце о себе:

  • Владение фотошопом (7/10) - создание оформления для канала/сайта, баннеры, плашки и.т.д. Опыт в работе на заказ имеется.
  • Владение программами Word, PowerPoint и так далее, уровень - средний.
  • Владение компьютером 15 лет, пользуюсь на постоянной основе, знаю устройство ПК и все его основы.
  • Слепая быстрая печать без ошибок.
  • Грамотность, поставленная и корректная речь.
PowerPoint