Современный и минималистичный дизайн сайтов!

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Современный и минималистичный дизайн сайтов!

👋 Привет! Меня зовут Александр, я UI/UX дизайнер.

Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков,

качество итогового результата и адекватная цена.

Ваш проект готовлю в Figma.

Почему выгодно заказывать именно у меня?

Вы получаете готовый дизайн макет согласно поставленным срокам.

Оформляю кейс Вашего дизайна в соответствии с принятыми нормами взаимоотношений "дизайнер-разработчик".

Ваше эмоциональное состояние останется в полном порядке, после работы с нами.

Чем я вам могу быть полезен!