Современный и минималистичный дизайн сайтов!
Современный и минималистичный дизайн сайтов!
👋 Привет! Меня зовут Александр, я UI/UX дизайнер.
Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков,
качество итогового результата и адекватная цена.
Ваш проект готовлю в Figma.
Почему выгодно заказывать именно у меня?
Вы получаете готовый дизайн макет согласно поставленным срокам.
Оформляю кейс Вашего дизайна в соответствии с принятыми нормами взаимоотношений "дизайнер-разработчик".
Ваше эмоциональное состояние останется в полном порядке, после работы с нами.
Чем я вам могу быть полезен!
- Интернет-магазины
- Корпоративные сайты
- Посадочные страницы (landing page)
- Мобильные приложения
- Баннеры
Действие аккаунта приостановлено!