Арт-дизайнер

ДИЗАЙН

Фирменный стиль

Логотипы (в том числе креатив названий, слоганов и т.д.)

полиграфия, наружняя реклама (фасады, вывески, входные группы, козырьки и т.д.)

офисные интерьеры (в том числе мебели, светильников, аксессуаров и т.д.)

выставочные стенды (стационарные, разборные, мобильные и т.д.)

дизайн сайтов страниц, банеров и т.д.)

ИСКУССТВО

Живопись (абстрактная под лоотип фирм, фоновая под фирменные цвета и т.д.)

Графика (абстрактная под лоотип фирм, фоновая под профильную деятельность фирм и .д.)

Скульптура (с использованием или под логотип фирмы, под направление деятельности)