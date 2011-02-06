Арт-дизайнер
ДИЗАЙН
Фирменный стиль
Логотипы (в том числе креатив названий, слоганов и т.д.)
полиграфия, наружняя реклама (фасады, вывески, входные группы, козырьки и т.д.)
офисные интерьеры (в том числе мебели, светильников, аксессуаров и т.д.)
выставочные стенды (стационарные, разборные, мобильные и т.д.)
дизайн сайтов страниц, банеров и т.д.)
ИСКУССТВО
Живопись (абстрактная под лоотип фирм, фоновая под фирменные цвета и т.д.)
Графика (абстрактная под лоотип фирм, фоновая под профильную деятельность фирм и .д.)
Скульптура (с использованием или под логотип фирмы, под направление деятельности)
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