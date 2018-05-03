asatomasat

Необходимо существующий сайт Интернет-магазина на движке CMS Moguta доработать в связи с переходом на доставку через курьерскую службу "Боксберри". А именно - внедрить/проработать калькулятор стоимости доставки для посетителей сайта, отладить/доработать и разместить виджет с картой ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$82
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $110Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
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Необходимо внести мелкие исправления при оформлении заказа на сайте и небольшие доработки (добавить информацию об адресе доставки в панель администратора, подкорректировать уходящие на почту клиенту и админу письма подтверждения заказа), а также настроить всплывающие модальные ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$82
10 баллов
7 лет назад
Грамотное и продуманное тз, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Большое спасибо Владимиру за проделанную работу! Все оперативно, гибко, в точности так, как по техническому заданию. Нареканий нет, в будущем, если будет необходимо, уже знаю к кому обратиться. Советую данного исполнителя.