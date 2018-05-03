asatomasat

Дмитрий asatomasat

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$82
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

derzemat
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$82
10 баллов
7 лет назад
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Грамотное и продуманное тз, быстрая оплата. Рекомендую.
Большое спасибо Владимиру за проделанную работу! Все оперативно, гибко, в точности так, как по техническому заданию. Нареканий нет, в будущем, если будет необходимо, уже знаю к кому обратиться. Советую данного исполнителя.
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