asazonova863

Алина asazonova863

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

👋 Привет!

Меня зовут Алина, мне 27 лет. Живу в городе Запорожье, Украина. Cтремлюсь к тому, чтобы каждый проект, над которым я работаю, был уникален и эффективен.

Делаю: дизайн сайтов в Figma, сайты на Tilda, креативы, дизайн приложений и интерфейсов

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda.

😊 Всегда на связи

Telegram: https://t.me/AlinaS080296

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