👋 Привет!
Меня зовут Алина, мне 27 лет. Живу в городе Запорожье, Украина. Cтремлюсь к тому, чтобы каждый проект, над которым я работаю, был уникален и эффективен.
Делаю: дизайн сайтов в Figma, сайты на Tilda, креативы, дизайн приложений и интерфейсов
Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda.
😊 Всегда на связи
Telegram: https://t.me/AlinaS080296
Портфолио
- Банер к новогодней акции для "sweetjama"1 просмотр
- Сайт " Снимай как профессионал"нет просмотров
- Сайт "Будущее - это здесь и сейчас"1 просмотр
- Интернет-магазин "Свежий дар"нет просмотров
- Сайт "Дизайн интерьера и декор"1 просмотр
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