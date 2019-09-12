asbondareva

ОБРАЗОВАНИЕ:
2009 – 2014, Кыргызско-Российский Славянский университет.
Факультет: Международных отношений.
Специальность: журналистика.
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
2016 – 2018 –автомобильная компания ОсОО «Азиямоторс».
ОсОО «Азиямоторс» - официальный представитель в Кыргызстане таких известных мировых брендов, как Mercedes-Benz, Hyundai (легковая, коммерческая, атакже строительная техника), Renault, Lada, Volkswagen. Компания соответствует стандартам 3S (продажа автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и аксессуаров).
Должность: маркетолог.
Должностные обязанности:
· Анализ рынка Кыргызстана, разработка медиаплана и рекламной кампании в соответствии с
результатами анализа;
· Организация и проведение BTL-мероприятий (презентации, розыгрыши и т.д.);
· Организация и проведение программы «тайный покупатель»;
· Работа с местными и иностранными партнерами, ведение переговоров, организация встреч, ведение деловой переписки,подготовка маркетинговой отчетности по каждому бренду.
· Работа с рекламными компаниями, а также проведение тендеров на изготовление рекламной продукции
(баннеры, листовки, визитки, сувенирная продукция и т.д.);
· Разработка дизайна рекламной продукции;
· Работа со СМИ, а также продвижение компании по средствам СМИ;
· Работа с сайтом, а также социальными сетями компании (Facebook, Instagram). Анализ эффективности, графическое оформление, проведение розыгрышей, привлечение подписчиков.
2014 – 2016 –британский издательский дом Silk Road Media/ Hertfordshire Press.
Должность: региональный представитель
Должностные обязанности:
• Ведение документооборота и деловой переписки;
• Организация мероприятий по продвижению центрально-азиатской литературы:
проведение книжных презентаций, авторских встреч, книжных чтений, форумов;
• Работа со СМИ: составление и рассылка пресс-релизов;
• Составление и рассылка коммерческих предложений;
• Продвижение продукции компании на социальных платформах;
• Работа с клиентской базой, поиск и привлечение новых клиентов.
Май-Август 2015 года – стажировка в г.Лондон в качестве менеджера по дистрибуции.
Организатор ежегодного международного литературного фестиваля и книжного форума «Open
Eurasia and Central Asia Book forum and literature festival» в 2014 и 2015
году.
OECABF-2014
С 14 по 17 ноября 2014 года в городе Алматы, Британский Издательский дом «Hertfordshire Press» организовал Третий Международный литературный фестиваль «Open Central Asia Book Forum & Literature Festival» совместно с Национальной Государственной Книжной Палатой РК, а также при поддержке Министерства Культуры
Казахстана, Акимата г.Алматы и Казахской Академии Спорта и Туризма.
В 2014 году в рамках «Open Eurasia andCentral Asia Book Forum & Literature Festival» было проведено 38 мероприятий. Фестиваль посетили 2500 человек. Со своими докладами и презентациями выступило более 65 писателей из 10 стран мира: Австралии, Великобритании, Польши, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Турции, Нидерландов.
OECABF-2015
С 6 по 9 ноября 2015 года в Лондоне прошел Четвертый Международный литературный открытый фестиваль и форум «Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival - 2015», организованный Издательским
домом «Hertfordshire Press» совместно с Турецким центром им. Юнуса Эмре и театром «ORZU Arts».
В 2015 году в рамках «Open Eurasia andCentral Asia Book Forum & Literature Festival» былопроведено 22 мероприятия. Фестиваль посетили писатели, поэты, деятели искусства,дипломаты и политики из 20 стран мира: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Норвегии, Бразилии, Пакистана, Ирана, Англии, Ирака,
Нидерландов, США, России, Латвии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Шотландии, Уэльса.
Мероприятия фестиваля прошли на 8 площадках: в Турецком Культурном центре им. Юнуса Эмре, Университете Лондона (University College London), Кембриджском университете, в штаб- квартире телерадиокомпании ВВС,
церкви св. Петра (St. Peter's Church), «Pasha Kyrgyz Kazakh House», «Rich Mix London», Сербской библиотеке Лондона.
2013 – 2014 –транзитный центр «Манас»
Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности:
Обеспечение библиотечных процессов библиотеки транзитного центра «Манас», ведение библиотечных формуляров и обслуживание читателей базы.
2012 – 2013 –информационное агентство “News24.kg”
Должность: корреспондент, контент – менеджер.
Должностные обязанности:
Посещение пресс-конференций, написание заметок для сайта,наполнение сайта контентом.