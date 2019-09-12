asbondareva

Маркетинг, SMM продвижение, создание презентаций, качественные переводы с русского на английский язык.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2009 – 2014, Кыргызско-Российский Славянский университет.

Факультет: Международных отношений.

Специальность: журналистика.

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2016 – 2018 –автомобильная компания ОсОО «Азиямоторс».

ОсОО «Азиямоторс» - официальный представитель в Кыргызстане таких известных мировых брендов, как Mercedes-Benz, Hyundai (легковая, коммерческая, атакже строительная техника), Renault, Lada, Volkswagen. Компания соответствует стандартам 3S (продажа автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и аксессуаров).

Должность: маркетолог.

Должностные обязанности:

· Анализ рынка Кыргызстана, разработка медиаплана и рекламной кампании в соответствии с

результатами анализа;

· Организация и проведение BTL-мероприятий (презентации, розыгрыши и т.д.);

· Организация и проведение программы «тайный покупатель»;

· Работа с местными и иностранными партнерами, ведение переговоров, организация встреч, ведение деловой переписки,подготовка маркетинговой отчетности по каждому бренду.

· Работа с рекламными компаниями, а также проведение тендеров на изготовление рекламной продукции

(баннеры, листовки, визитки, сувенирная продукция и т.д.);

· Разработка дизайна рекламной продукции;

· Работа со СМИ, а также продвижение компании по средствам СМИ;

· Работа с сайтом, а также социальными сетями компании (Facebook, Instagram). Анализ эффективности, графическое оформление, проведение розыгрышей, привлечение подписчиков.

2014 – 2016 –британский издательский дом Silk Road Media/ Hertfordshire Press.

Должность: региональный представитель

Должностные обязанности:

• Ведение документооборота и деловой переписки;

• Организация мероприятий по продвижению центрально-азиатской литературы:

проведение книжных презентаций, авторских встреч, книжных чтений, форумов;

• Работа со СМИ: составление и рассылка пресс-релизов;

• Составление и рассылка коммерческих предложений;

• Продвижение продукции компании на социальных платформах;

• Работа с клиентской базой, поиск и привлечение новых клиентов.

Май-Август 2015 года – стажировка в г.Лондон в качестве менеджера по дистрибуции.

Организатор ежегодного международного литературного фестиваля и книжного форума «Open

Eurasia and Central Asia Book forum and literature festival» в 2014 и 2015

году.

OECABF-2014

С 14 по 17 ноября 2014 года в городе Алматы, Британский Издательский дом «Hertfordshire Press» организовал Третий Международный литературный фестиваль «Open Central Asia Book Forum & Literature Festival» совместно с Национальной Государственной Книжной Палатой РК, а также при поддержке Министерства Культуры

Казахстана, Акимата г.Алматы и Казахской Академии Спорта и Туризма.

В 2014 году в рамках «Open Eurasia andCentral Asia Book Forum & Literature Festival» было проведено 38 мероприятий. Фестиваль посетили 2500 человек. Со своими докладами и презентациями выступило более 65 писателей из 10 стран мира: Австралии, Великобритании, Польши, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Турции, Нидерландов.

OECABF-2015

С 6 по 9 ноября 2015 года в Лондоне прошел Четвертый Международный литературный открытый фестиваль и форум «Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival - 2015», организованный Издательским

домом «Hertfordshire Press» совместно с Турецким центром им. Юнуса Эмре и театром «ORZU Arts».

В 2015 году в рамках «Open Eurasia andCentral Asia Book Forum & Literature Festival» былопроведено 22 мероприятия. Фестиваль посетили писатели, поэты, деятели искусства,дипломаты и политики из 20 стран мира: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Норвегии, Бразилии, Пакистана, Ирана, Англии, Ирака,

Нидерландов, США, России, Латвии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Шотландии, Уэльса.

Мероприятия фестиваля прошли на 8 площадках: в Турецком Культурном центре им. Юнуса Эмре, Университете Лондона (University College London), Кембриджском университете, в штаб- квартире телерадиокомпании ВВС,

церкви св. Петра (St. Peter's Church), «Pasha Kyrgyz Kazakh House», «Rich Mix London», Сербской библиотеке Лондона.

2013 – 2014 –транзитный центр «Манас»

Должность: библиотекарь.

Должностные обязанности:

Обеспечение библиотечных процессов библиотеки транзитного центра «Манас», ведение библиотечных формуляров и обслуживание читателей базы.

2012 – 2013 –информационное агентство “News24.kg”

Должность: корреспондент, контент – менеджер.

Должностные обязанности:

Посещение пресс-конференций, написание заметок для сайта,наполнение сайта контентом.