Создание,продвижение, раскрутка сайтов

Ответственность, коммуникабильность, пунктуальность, стрессоустойчивость, умение находить выход из сложных ситуаций, не комфликтный, легко обучаюсь новому, желание продвигаться в карьерном росте.

Уверенный пользователь ПК.

Знания:

-операционных систем Windows 9x/ XP, Vista, Windows 7.

-пакетов прикладных программ MS Office, Open Office.

-CMS Joomla, Drupal, DLE, Wordpress, e107, EleanorCMS, ShopCMS, php-fusion, phpbb3, IPB.

Базовые знания:

-языков программирования PHP, Java.

-MySQL, css, html

-операционной системы Linux.

-Работаю в сфере разработки сайтов под ключ.

Неоконченное среднее образование. ОПЭК г. Омск специальность - механик - программист.

Заочное высшее образование г. Новосибирск "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" - 4ый курс. специальность программист.