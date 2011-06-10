Ответственность, коммуникабильность, пунктуальность, стрессоустойчивость, умение находить выход из сложных ситуаций, не комфликтный, легко обучаюсь новому, желание продвигаться в карьерном росте.
Уверенный пользователь ПК.
Знания:
-операционных систем Windows 9x/ XP, Vista, Windows 7.
-пакетов прикладных программ MS Office, Open Office.
-CMS Joomla, Drupal, DLE, Wordpress, e107, EleanorCMS, ShopCMS, php-fusion, phpbb3, IPB.
Базовые знания:
-языков программирования PHP, Java.
-MySQL, css, html
-операционной системы Linux.
-Работаю в сфере разработки сайтов под ключ.
Неоконченное среднее образование. ОПЭК г. Омск специальность - механик - программист.
Заочное высшее образование г. Новосибирск "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" - 4ый курс. специальность программист.