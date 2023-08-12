Сценарист

Приветствую! Меня зовут Александр. Я сценарист с опытом в юморе более 6 лет. Окончил курсы по сценарному мастерству и имею высшее образование в области филологии.



Я написал сценарии для нескольких короткометражных фильмов и участвовал в сценарных конкурсах, где попадал в шорт-листы. Одну из моих работ можно найти на КиноПоиске:

Сейчас разрабатываю полнометражный фильм и сериал.



Также имею большой опыт в стендапе: участвовал в шоу "Открытый Микрофон", "Comedy Баттл" и "Рассмеши Комика". Кроме того, пишу сценарии для КВН на протяжении 5 лет.



Веду аккаунт в TikTok, где уже более 7500 подписчиков.



Мои работы всегда отличаются креативностью и оригинальностью. Если вы ищете профессионала, который может создать для вас уникальный сценарий, контент для соцсетей или публичное выступление в разных жанрах — я готов к работе.

Буду рад обсудить ваш проект и создать что-то особенное!



Моё портфолио можно посмотреть здесь