Разработка скоростных сайтов с нуля, архитектуры и структуры сайтов на базе платформы WordPress. Создадим удобную панель администрирования под нужную структуру сайта. Доработка разделов сайта. Без конструкторских и шаблонных решений.
Разработка сложных сервисов, порталов и личных кабинетов. Разработка Frontend (React, jQuery) или Backend (Laravel, WordPress, pure PHP, NodeJs) составляющих, а также FullStack разработка.
Проработка прототипа и дизайна.
Адаптивная кроссбраузерная валидная верстка.
Разработка API или интеграция со сторонними сервисами через API.
Разработка SPA и PWA приложений.
Подбор хостинга под проекты.
Поддержка.
Работайте с профессионалами, это на выходе будет стоить гораздо дешевле, а при долгосрочной перспективе будет гораздо надёжнее.
Работаем без посредников. Перекупщиков просьба не беспокоить. За хлеб не работаем.