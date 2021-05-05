Advanced System Development - Fullstack web developer

﻿Разработка скоростных сайтов с нуля, архитектуры и структуры сайтов на базе платформы WordPress. Создадим удобную панель администрирования под нужную структуру сайта. Доработка разделов сайта. Без конструкторских и шаблонных решений.

Разработка сложных сервисов, порталов и личных кабинетов. Разработка Frontend (React, jQuery) или Backend (Laravel, WordPress, pure PHP, NodeJs) составляющих, а также FullStack разработка.

Проработка прототипа и дизайна.

Адаптивная кроссбраузерная валидная верстка.

Разработка API или интеграция со сторонними сервисами через API.

Разработка SPA и PWA приложений.

Подбор хостинга под проекты.

Поддержка.

Работайте с профессионалами, это на выходе будет стоить гораздо дешевле, а при долгосрочной перспективе будет гораздо надёжнее.

Работаем без посредников. Перекупщиков просьба не беспокоить. За хлеб не работаем.