aseevdesign

Асеев aseevdesign

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Графический дизайн, видео дизайн, анимация, монтаж, обработка, запись аудио

Всем привет! Я являюсь универсальным дизайнером мультимедиа обьектов, предлагаю свои улуги широкого профиля:

Графический дизайн:

Полиграфические изделия,разработка логотипа, web графика, баннеры, презентации, макеты наружной рекламы и т.п.

Видео дизайн:

Анимационные видеоролики, информационные видеоролики, видео презентации, пост продакшн и т.п.

Монтаж:

Монтаж любительских фильмов, свадебных фильмов, корпоративного видео и т.п.

Аудио:

Профессиональная озвучка видео, создание аудиорекламы, запись аудио книг и т.п.

Прочие мультимедиа услуги:

Конвертация видео/аудио в любые из всех известных форматов, ресайзинг видео (адаптация ролика под определенный рекламный носитель), визуализация размещения рекламы и т.п.

  • Создать базу данных клиентов

    Здравствуйте товарищи фрилансеры. Нам нужен программист для создания толковой базы данных клиентов в дальнейшем адаптирования ее для использования на android и ios. Программа будет создаваться для последующей реализации потребителям.Детали при личной переписке.

    AndroidiOS
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Смоделировать несложную фигуру

    $10

    Здравствуйте друзья! Требуеться смоделировать не сложную фигуру в 3dmax и передать готовый файл 3ds ну или любой который поддерживает 3dmax. Фигура в приложении, надпись трогать не нужно.

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад