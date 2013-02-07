aseevdesign

Здравствуйте товарищи фрилансеры. Нам нужен программист для создания толковой базы данных клиентов в дальнейшем адаптирования ее для использования на android и ios. Программа будет создаваться для последующей реализации потребителям.Детали при личной переписке.
Всем привет! Я являюсь универсальным дизайнером мультимедиа обьектов, предлагаю свои улуги широкого профиля:
Графический дизайн:
Полиграфические изделия,разработка логотипа, web графика, баннеры, презентации, макеты наружной рекламы и т.п.
Видео дизайн:
Анимационные видеоролики, информационные видеоролики, видео презентации, пост продакшн и т.п.
Монтаж:
Монтаж любительских фильмов, свадебных фильмов, корпоративного видео и т.п.
Аудио:
Профессиональная озвучка видео, создание аудиорекламы, запись аудио книг и т.п.
Прочие мультимедиа услуги:
Конвертация видео/аудио в любые из всех известных форматов, ресайзинг видео (адаптация ролика под определенный рекламный носитель), визуализация размещения рекламы и т.п.
- Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Здравствуйте друзья! Требуеться смоделировать не сложную фигуру в 3dmax и передать готовый файл 3ds ну или любой который поддерживает 3dmax. Фигура в приложении, надпись трогать не нужно.3D-графика10 заявокЗакрыт12 лет назад