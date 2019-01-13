Виртуальный менеджер, Менеджер по работе с клиентами, Дизайнер, Верстальщик

Профессиональные навыки:

• Вёрстка и дизайн широкого спектра рекламной продукции, в том числе: каталогов, годовых отчетов, газет, журналов;• Разработка дизайна

• Наружная реклама

• разработка макетов нанесения корпоративной символики на сувенирную продукцию

• фотография и фотообработка для размещения на сайт

• Ребрендинг

• Работа с брифом

• Подготовка макетов под цифровую и офсетную печать

• Рисунок от руки и на планшете, отрисовка персонажей для анимации

• Рерайт, копирайт, обработка фото для сайта

Знание иностранных языков: английский (базовый).

Знание программ (PC/ Mac):

Графические редакторы: Adobe Photoshop, Lightroom 4, Adobe Illustrator, Corel Draw

Программы вёрстки: Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Page Maker

Офисные приложения (MS Office): Word, Excel, Power Point, FineReader, 1С-Предприятие