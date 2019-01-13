Профессиональные навыки:
• Вёрстка и дизайн широкого спектра рекламной продукции, в том числе: каталогов, годовых отчетов, газет, журналов;• Разработка дизайна
• Наружная реклама
• разработка макетов нанесения корпоративной символики на сувенирную продукцию
• фотография и фотообработка для размещения на сайт
• Ребрендинг
• Работа с брифом
• Подготовка макетов под цифровую и офсетную печать
• Рисунок от руки и на планшете, отрисовка персонажей для анимации
• Рерайт, копирайт, обработка фото для сайта
Знание иностранных языков: английский (базовый).
Знание программ (PC/ Mac):
Графические редакторы: Adobe Photoshop, Lightroom 4, Adobe Illustrator, Corel Draw
Программы вёрстки: Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Page Maker
Офисные приложения (MS Office): Word, Excel, Power Point, FineReader, 1С-Предприятие