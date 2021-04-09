Перепечатка текста, транскрибирование, создание чек-листов

Меня зовут Асем, по специальности учитель английского языка. В данный момент занимаюсь фрилансом. Работаю на таких фриланс платформах, как Kwork, Advego, Freelancehunt. Умею быстро печатать на компе. Могу сделать субтитры видео или аудиозаписей, сделаю конспекты из готово материала в виде презентации или же чек-листов для обучающихся. Так как профессия связана с английском, так же могу делать перевод с русского на английский и наоборот. Владею свободно тремя языками: казахский, русский, английский. Сейчас учу корейский.