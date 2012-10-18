Живу в Томске, учусь в СПб, работаю в интернете

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ОПЫТ РАБОТЫ

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Май 2011 — по настоящее время: сайт-менеджер в компании EXNESS. Занимаюсь публикацией контента на сайте компании, разработкой и внедрением новых страниц и сервисов, курированием нескольких проектов с подрядчиками.

Июнь 2010 — декабрь 2010: журналист в компании "К-Медиа". Занимался съемкой видесюжетов в качестве журналиста, написанием сценариев.

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КОМПЕТЕНЦИИ

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-Написание текстов;

-Блогинг;

-Контент-маркетинг;

-Интернет-маркетинг.

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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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С ноября 2010 года веду блог о цифровых коммуникациях 3wisemonkeys.ru. Сейчас учусь на основном курсе ИКРы (Санкт-Петербург).