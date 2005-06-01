Переводчик
E-mail [email protected]
icq 326820576
Проживание Москва
Дата рождения: 21.12.1985
ОБРАЗОВАНИЕ
высшее
2008 - Московский государственный университет леса. лингвист, переводчик диплом
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
02.2008 – н.в. А-Пресс
руководитель проектов по переводу
Поиск сотрудников, тестирование кандидатов. Контроль за выполнением сроков и качеством работ. Внедрение единой базы данных переводов с использованием ПО Традос.Общение с заказчиком. Тематика переводов: программное обеспечение, автоматизация производства, рекламные материалы и д.р.
03.2007 – н.в. РНЦ "Курчатовский институт"
переводчик
Письменный перевод текстов с русского на английский, с английского на русский. Координация проектов перевода. Тематика: ядерная физика, экология, юридическая, нормативная документация и т.п.
06.2005 - 09.2005 Примавера
референт-переводчик
Поддержка связи с зарубежными партнерами, работа с комерческой документацией, отслеживание грузов, поддержка связи с таможней и транспортной компанией.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство:
Россия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Языки
Русский : Родной язык
Английский : свободно владею
Немецкий : базовые знания
Ключевые навыки:
Коммуникабельность, организационные способности, навыки технического перевода.