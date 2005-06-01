Переводчик

E-mail [email protected]

icq 326820576

Проживание Москва

Дата рождения: 21.12.1985

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее

2008 - Московский государственный университет леса. лингвист, переводчик диплом

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

02.2008 – н.в. А-Пресс

руководитель проектов по переводу

Поиск сотрудников, тестирование кандидатов. Контроль за выполнением сроков и качеством работ. Внедрение единой базы данных переводов с использованием ПО Традос.Общение с заказчиком. Тематика переводов: программное обеспечение, автоматизация производства, рекламные материалы и д.р.

03.2007 – н.в. РНЦ "Курчатовский институт"

переводчик

Письменный перевод текстов с русского на английский, с английского на русский. Координация проектов перевода. Тематика: ядерная физика, экология, юридическая, нормативная документация и т.п.

06.2005 - 09.2005 Примавера

референт-переводчик

Поддержка связи с зарубежными партнерами, работа с комерческой документацией, отслеживание грузов, поддержка связи с таможней и транспортной компанией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Языки

Русский : Родной язык

Английский : свободно владею

Немецкий : базовые знания

Ключевые навыки:

Коммуникабельность, организационные способности, навыки технического перевода.