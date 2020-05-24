Креатив и пунктуальность на первом месте!
Быстро и строго в срок
Выполняю качественно и быстро работу дизайна, обработка фотографий.
А также разрабатываю дизайн визитных карточек, прайс листов, этикеток.
Возможна разработка собственного бренда, логотипа.
С вашим желанием и с моим креативом мы добьемся больших успехов!
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Портфолио
- Обработка свадебных фото 2140 просмотров
- Визитная карточка117 просмотров
- Обложки для альбомов в группу Вконтакте101 просмотр
- Обработка свадебных фото134 просмотра
- LIMZZI67 просмотров