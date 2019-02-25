Здравствуйте! Я представляю команду профессионалов: архитекторов,дизайнеров, инженеров - с многолетним опытом работы. Наши знания,

профессиональное оборудование и сплоченная команда выполнит Ваше задание

быстрее и качественней других исполнителей. К каждому заданию мы подходим

индивидуально и с каждой из трех точек профессионального проектирования: инженерная,

архитектурная и дизайнерская, ведь все они взаимосвязаны и необходимы для

качественного выполнения Вашего задания.Мы работаем в программах: (Revit, Archicad, AutoCAD,SketchUp, 3Ds Max + V-Ray, Photoshop, Lumion и т.д.)Примеры работ: https://drive.google.com/open?id=1EWimDCWZpYKdqLRaItAbYYiu5iY5KauZ3D Тур - https://roundme.com/tour/336559/view/1119615/https://roundme.com/tour/336561/view/1119623/Виды работ: 1) Комплексные дизайн проекты: от 700р. кв. м 2) Комплексное инженерное проектирование: от 200р. кв. м3) Комплексное Архитектурное проектирование: от 300р. кв. мНаша компания обладает СРО лицензией.Точная цена определяется специалистом после выезда на объектили после обсуждения готового ТЗ дистанционно, на стоимость услуг влияет

срочность выполнения задания, также предоставляем скидки за объемы.Мы ценим наших клиентов и поэтому предлагаем ремонтнуюбригаду профессионалов, выгодные цены на строительные материалы, авторский

надзор с точностью выполнения проекта 96%.Мы предлагаем Вам удобный вид оплаты, а также комфортныеусловия по платежам.Порядок работы: 1. Встреча, консультация, замер помещения, составление «ТехническогоЗадания»; 2. Заключение договора в который входит ТЗ, Сроки, Гарантиии т.д.;3. Далее, выполнение работ в соответствии с ТЗ иустановленными сроками.Наши контакты:WhatsApp:903-817-23-41Viber: 903-817-23-41Telegram:903-817-23-41E-mail: [email protected]Надеемся на плодотворное сотрудничество с уважением ООО«Архитект Строй Групп»