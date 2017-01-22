ashaell

Иван Маслов ashaell

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Здравствуйте!

Кратко обо мне:

Меня зовут Иван, мне 26 лет. В качестве дизайнера всегда открыт для участия в интересных проектах. Практически всегда на связи, так что обращайтесь! Буду рад сотрудничеству!

Услуги:

Дизайн сайтов любой сложности.

  • Сайт-визитка;
  • Сайт-портфолио;
  • Landing page;
  • Корпоративные сайты
  • Порталы;
  • Интернет магазины.
Прайс:

  • Главная страница - от 15 у. е. (от 2 дней )
  • Дополнительные страницы - от 10 у. е. (1-2 дня )
  • Landing page - от 25 у. е. ( 2-3 дня )
Работаю с понедельника по субботу - с 9.00 по 21.00. Выходной - воскресенье.

Время выполнения работ указано БЕЗ(!) учета моей загруженности. 

Если работа срочная, работаю без выходных и по ненормированному графику.

Как я работаю:

  • Обсуждение ТЗ или бриф.
  • Предоплата 30%.
  • Создание макета.
  • Внесение правок. ( В стоимость входит набор из 5 правок. )
  • Оплата.
  • Отправка исходников.
  • Отзыв о проделанной работе.
Что Вы получите на выходе:

PSD файл с выполненным заказом, а так же все используемые материалы. 

Качество и своевременное выполнение заказа - гарантирую! 

Внимание! Я занимаюсь только дизайном. Но сотрудничаю и с верстальщиками, и с программистами.

Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30от 1 дня
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