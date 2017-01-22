Здравствуйте!
Кратко обо мне:
Меня зовут Иван, мне 26 лет. В качестве дизайнера всегда открыт для участия в интересных проектах. Практически всегда на связи, так что обращайтесь! Буду рад сотрудничеству!
Услуги:
Дизайн сайтов любой сложности.
- Сайт-визитка;
- Сайт-портфолио;
- Landing page;
- Корпоративные сайты
- Порталы;
- Интернет магазины.
- Главная страница - от 15 у. е. (от 2 дней )
- Дополнительные страницы - от 10 у. е. (1-2 дня )
- Landing page - от 25 у. е. ( 2-3 дня )
Время выполнения работ указано БЕЗ(!) учета моей загруженности.
Если работа срочная, работаю без выходных и по ненормированному графику.
Как я работаю:
- Обсуждение ТЗ или бриф.
- Предоплата 30%.
- Создание макета.
- Внесение правок. ( В стоимость входит набор из 5 правок. )
- Оплата.
- Отправка исходников.
- Отзыв о проделанной работе.
PSD файл с выполненным заказом, а так же все используемые материалы.
Качество и своевременное выполнение заказа - гарантирую!
Внимание! Я занимаюсь только дизайном. Но сотрудничаю и с верстальщиками, и с программистами.
Дизайн сайтов
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$5/час
от $30от 1 дня
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