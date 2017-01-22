Здравствуйте!

Кратко обо мне:

Меня зовут Иван, мне 26 лет. В качестве дизайнера всегда открыт для участия в интересных проектах. Практически всегда на связи, так что обращайтесь! Буду рад сотрудничеству!

Услуги:

Дизайн сайтов любой сложности.

Сайт-визитка;

Сайт-портфолио;

Landing page;

Корпоративные сайты

Порталы;

Интернет магазины.

Прайс:

Главная страница - от 15 у. е. (от 2 дней )

Дополнительные страницы - от 10 у. е. (1-2 дня )

Landing page - от 25 у. е. ( 2-3 дня )

Работаю с понедельника по субботу - с 9.00 по 21.00. Выходной - воскресенье.

Время выполнения работ указано БЕЗ(!) учета моей загруженности.

Если работа срочная, работаю без выходных и по ненормированному графику.

Как я работаю:

Обсуждение ТЗ или бриф.

Предоплата 30%.

Создание макета.

Внесение правок. ( В стоимость входит набор из 5 правок. )

Оплата.

Отправка исходников.

Отзыв о проделанной работе.

Что Вы получите на выходе:

PSD файл с выполненным заказом, а так же все используемые материалы.

Качество и своевременное выполнение заказа - гарантирую!

Внимание! Я занимаюсь только дизайном. Но сотрудничаю и с верстальщиками, и с программистами.