Имеем 3 opencart и своебразный шаблон = www.iamdoor.shop Левая колонка отсутсвтует, так как замещена меню категорий. Установлен OC фильтр - но при добавлении его в дизайн макетов и при сохранении ничего не выходит . Нужно помощь, чтобы фильтр ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Интересует готовый модуль либо написанный вами - критерий цена Модуль находиться на главной - при нажатии поиск - переводит в категорию Название модуля должно меняться из админки Название меняющихся характеристик тоже меняеться через админку Расположение модуля добавляется через схему Характеристики ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1c 8.1 (8.1.15.14) конф УТ редак 10,3 (10,3,2,8) Работаем с запасными частями Надо - сделать отчет по остаткам товара в сравнении бухгалтерский и управленческий учет. (в управленке у нас несколько организаций от которых мы продаем и на которые ...Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт8 лет назад
цена от вас. Есть 1 с - 1c 8.1 (8.1.15.14) конф УТ редак 10,3 (10,3,2,8) Работаем с запасными частями Надо - сделать отчет по остаткам товара в сравнении бухгалтерский и управленческий учет. (в управленке у нас несколько организаций от ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад