asharoha1

Алексей Шароха asharoha1

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вывести фильтр в раздел категорий Opencart3

    Имеем 3 opencart и своебразный шаблон = www.iamdoor.shop Левая колонка отсутсвтует, так как замещена меню категорий. Установлен OC фильтр - но при добавлении его в дизайн макетов и при сохранении ничего не выходит . Нужно помощь, чтобы фильтр ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск товаров с фильтром на главной странице OPENCART 1.54 / 2.1

    Интересует готовый модуль либо написанный вами - критерий цена Модуль находиться на главной - при нажатии поиск - переводит в категорию Название модуля должно меняться из админки Название меняющихся характеристик тоже меняеться через админку Расположение модуля добавляется через схему Характеристики ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1с отчет по остаткам товара

    1c 8.1 (8.1.15.14) конф УТ редак 10,3 (10,3,2,8) Работаем с запасными частями Надо - сделать отчет по остаткам товара в сравнении бухгалтерский и управленческий учет. (в управленке у нас несколько организаций от которых мы продаем и на которые ...

    Бухгалтерские услуги2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1с настройка отчета по сверкам

    цена от вас. Есть 1 с -  1c 8.1 (8.1.15.14) конф УТ редак 10,3 (10,3,2,8) Работаем с запасными частями Надо - сделать отчет по остаткам товара в сравнении бухгалтерский и управленческий учет. (в управленке у нас несколько организаций от ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад