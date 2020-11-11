Александра Преображенская ashasashas
63 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
образование высшее-МУХА .
РАБОТУ ЛЮБЛЮ РАЗНООБРАЗНУЮ https://www.weblancer.net/users/KYZYAX/portfolio/?page=5 это еще одна моя страница
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Портфолио
- Визитка134 просмотра
- Календарики151 просмотр
- Персонаж134 просмотра
- Клоун123 просмотра
- Концепты персонажей и иллюстрации135 просмотров
- Персонажи120 просмотров
- Без названия200 просмотров
- Модель к х.ф. "Хоттабыч"201 просмотр
- Без названия212 просмотров
- Открытка222 просмотра