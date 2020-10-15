ashestakovskiy

Оформление и подготовка к подписанию Лицензионных, Продюсерских и иных музыкальных Договоров.

За моей спиной уже несколько лет опыта подготовки и обработки документов в области музыкального продюсирования. Свои формы документов в тексте которых соблюдены все необходимые формулировки для комфортного сотрудничества с авторскими обществами (такими как РАО, РСП, ВОИС и др.), а также адекватные, благоприятные стандартные условия сотрудничества для каждой из сторон в отношениях Артист - Продюсер и им аналогичных.

В короткий срок могу подготовить ряд документов, а именно:

- Лицензионный договор

- Продюсерский договор

- Договор отчуждения аранжировки / текста

И все сопутствующие документ: Расторжения, Приложения с передачей новых материалов, Пролонгации.

Как правило стоимость одного договора равна 1тыс рублей, но, разумеется, сумма может меняться в зависимости от сложности задачи и её объема.

Пишите, буду рад ответить на все ваши вопросы.