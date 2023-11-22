Творческий и целеустремленный специалист, обладающий отличным вниманием к деталям, непревзойденным опытом работы с клиентами и глубокой страстью к кино. Контролировал создание видео пакета, сбор материала, обрезку материала, создание аудио- и визуальных эффектов для конечного вывода в телевизионную потоковую сеть. Управлял более чем 350 коммерческими материалами.
Опыт работы
май 2017 - янв 2020
Видео Монтажер/Цветокорректор
янв 2020 - май 2022
Видео Монтажер/Цветокорректор
Armenia TV
май 2022 - ноя 2023
Директор пост продакшна
CinemaLab Production
Навыки
Видео Монтаж.
Цветокоррекция (Фото/Видео).
Ретушь (Фото/Видео).
Аудио Монтаж.
Программы
- Adobe Premier Pro
- Adobe After Effects
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Audition
- Adobe Media Encoder
Буду рад сотрудничеству!