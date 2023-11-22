Режиссёр Монтажа - Ретушер - Цветокорректор

Творческий и целеустремленный специалист, обладающий отличным вниманием к деталям, непревзойденным опытом работы с клиентами и глубокой страстью к кино. Контролировал создание видео пакета, сбор материала, обрезку материала, создание аудио- и визуальных эффектов для конечного вывода в телевизионную потоковую сеть. Управлял более чем 350 коммерческими материалами.

Опыт работы

май 2017 - янв 2020

Видео Монтажер/Цветокорректор

Pexels.com

янв 2020 - май 2022

Видео Монтажер/Цветокорректор

Armenia TV

май 2022 - ноя 2023

Директор пост продакшна

CinemaLab Production

Навыки

Видео Монтаж.

Цветокоррекция (Фото/Видео).

Ретушь (Фото/Видео).

Аудио Монтаж.

Программы

- Adobe Premier Pro

- Adobe After Effects

- Adobe Photoshop

- Adobe Lightroom

- Adobe Audition

- Adobe Media Encoder

Буду рад сотрудничеству!