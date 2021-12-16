3d artist
Я имею художественное образование, рисую чуть больше 10 лет.
В последние годы я работала по другой специальности в сфере архитектуры и строительства, где создавала 3д визуализации объектов и проектную документацию.
В течении последнего года развиваю себя как 3д художник в области игрового дизайна.
Программы: maya, 3dsMax, corona, zbrush, uvlayout, marmoset, 3dcoat, photoshop, substance painter, cinema 4d.
- Навыки low-poly и high-poly моделирования;
- Создание UV разверток;
- Ретопология;
- Запекание моделей;
- Текстурирование;
- Создание финального рендера;
- Базовые знания анимации.
portfolio - https://www.artstation.com/shkot
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