3d artist

Я имею художественное образование, рисую чуть больше 10 лет.

В последние годы я работала по другой специальности в сфере архитектуры и строительства, где создавала 3д визуализации объектов и проектную документацию.

В течении последнего года развиваю себя как 3д художник в области игрового дизайна.

Программы: maya, 3dsMax, corona, zbrush, uvlayout, marmoset, 3dcoat, photoshop, substance painter, cinema 4d.

- Навыки low-poly и high-poly моделирования;

- Создание UV разверток;

- Ретопология;

- Запекание моделей;

- Текстурирование;

- Создание финального рендера;

- Базовые знания анимации.

portfolio - https://www.artstation.com/shkot