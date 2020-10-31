ashotpetrossian

Ашот Петросян ashotpetrossian

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Переводы англ-рус на профессиональном уровне, также в терминологиях точных наук

 Привет! Я переводчик с опытом работы 5 лет. За плечами уже 8 книг, причем книги в основном в терминологиях математики и физики, а также статьи, эссе и многое прочее.  + индивидуальные занятия по английскому на уровне С1. Есть 3 ученика на данный момент. 

 *** Делаю все быстро, качественно и с удовольствием

 *** Адекватен как в переговорах так и цен. политике

 ***На половину русский и все клиенты как и ученики русские.

Буду рад сотрудничеству!!!