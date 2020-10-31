ashotpetrossian

Переводы англ-рус на профессиональном уровне, также в терминологиях точных наук

Привет! Я переводчик с опытом работы 5 лет. За плечами уже 8 книг, причем книги в основном в терминологиях математики и физики, а также статьи, эссе и многое прочее. + индивидуальные занятия по английскому на уровне С1. Есть 3 ученика на данный момент.

*** Делаю все быстро, качественно и с удовольствием

*** Адекватен как в переговорах так и цен. политике

***На половину русский и все клиенты как и ученики русские.

Буду рад сотрудничеству!!!