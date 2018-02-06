Харченко Полина Владимировна

Дата рождения: 27 июня 1992

Контактная информация:

660119 г. Красноярск

e-mail: [email protected]

Цель — работа по совместительству, работа с использованием иностранного языка

Образование:

2009-2014 Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева, специальность: учитель английского, немецкого языков

Опыт работы:

2014: языковой центр «Колумб», преподаватель

2011-2013: Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», переводчик

09.2010: Институт леса им В.Н. Сукачева СО РАН, Институт биогеохимии Макса Планка, проект «Zotto», переводчик

2010-2014: репетитор по английскому языку.

Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ и ГИА, помощь в освоении школьной программы, подготовка к обучению за рубежом.

Дополнительные навыки и интересы:

наличие водительских прав категории «В» (опыт вождения 3 года)

уверенный пользователь ПК (владение Word, Excel, Power Point, Finale)

знание иностранных языков: английский — свободно, немецкий — со словарем

2008-наст.вр: участник фолк-рок проекта «Духов День»

2006-наст.вр: участник фольклорного ансамбля «Шкатулочка»

2000-2006: Детская школа искусств №13 (г. Красноярск), класс вокала.

Личные качества:

Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия нестандартных решений, работоспособность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность.