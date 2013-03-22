Интернет компания «Привет НН». Мы создаем и продвигаем сайты с 2005 года

Интернет компания «Привет НН» делит свои услуги на несколько производственных штатов. Которые четко знают свои обязанности и профессиональные приемы при создании сайтов. Основными принципами нашей работы является индивидуальный и комплексный подход к решению задач, которые ставят перед нами наши клиенты! И все это, благодаря активной работы нашей команды на протяжении 7 лет.

Миссия компании - помогать компаниям становиться процветающими!

Создание сайта «под ключ» - это Наша работа, которой занимаемся на протяжении 5-х лет в мировой паутине интернета. Интернет компания «Привет НН» осуществляет все необходимые элементы дизайна и программирования любой сложности, создает сайты, проводит аудит сайтов, принимает услуги на размещение: контекстная реклама в интернете, оперативно использует свои знания в оптимизации сайтов, раскручивает сайты компаний любыми (законными) доступными способами.

«Привет НН» осуществляет все необходимые элементы дизайна и программирования любой сложности:

- создания сайта

- аудит сайтов

- контекстная реклама в интернете

- оптимизация сайтов,

- раскрутка сайтов компаний любыми (законными) доступными способами,

- хостинг сайтов и регистрация доменов и т.д..

Интернет компания Привет НН это:

Многолетний опыт в Интернет-бизнесе;

Сплочённая команда специалистов;

Персональная работа с клиентом;

Доступные цены;

Возможность получить полный комплекс Интернет услуг;

Собственные уникальные технические разработки;

Посещаемые Интернет-проекты;

Собираетесь создавать новый сайт или переделывать существующий, чтобы он приносил коммерческую или иную прибыль – мы с удовольствием Вам поможет разработать концепцию сайта, для развития Вашего бизнеса!