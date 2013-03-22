Интернет компания «Привет НН» делит свои услуги на несколько производственных штатов. Которые четко знают свои обязанности и профессиональные приемы при создании сайтов. Основными принципами нашей работы является индивидуальный и комплексный подход к решению задач, которые ставят перед нами наши клиенты! И все это, благодаря активной работы нашей команды на протяжении 7 лет.
Миссия компании - помогать компаниям становиться процветающими!
Создание сайта «под ключ» - это Наша работа, которой занимаемся на протяжении 5-х лет в мировой паутине интернета. Интернет компания «Привет НН» осуществляет все необходимые элементы дизайна и программирования любой сложности, создает сайты, проводит аудит сайтов, принимает услуги на размещение: контекстная реклама в интернете, оперативно использует свои знания в оптимизации сайтов, раскручивает сайты компаний любыми (законными) доступными способами.
«Привет НН» осуществляет все необходимые элементы дизайна и программирования любой сложности:
- создания сайта
- аудит сайтов
- контекстная реклама в интернете
- оптимизация сайтов,
- раскрутка сайтов компаний любыми (законными) доступными способами,
- хостинг сайтов и регистрация доменов и т.д..
Интернет компания Привет НН это:
Многолетний опыт в Интернет-бизнесе;
Сплочённая команда специалистов;
Персональная работа с клиентом;
Доступные цены;
Возможность получить полный комплекс Интернет услуг;
Собственные уникальные технические разработки;
Посещаемые Интернет-проекты;
Собираетесь создавать новый сайт или переделывать существующий, чтобы он приносил коммерческую или иную прибыль – мы с удовольствием Вам поможет разработать концепцию сайта, для развития Вашего бизнеса!
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