Лингвист-переводчик. Английский, немецкий

Место жительства: г. Омск

Семейное положение: замужем

Образование:

2007-2012 Омский институт международного менеджмента и иностранных языков «Ин.- яз. Омск». Специальность - лингвист-переводчик. Языки – русский, английский, немецкий.

Опыт работы:

2010-2011- «Парфюм-Лидер», должность-мерчендайзер

02.2011-08.2011г- Омская Торговая Промышленная Палата. Переводчик с русского на английский, с английского на русский. Технические, юридические, экономические тексты.

09.2011г-12.2011- Евангелическо-Лютеранская Церковь. Переводчик с немецкого на русский, с русского на немецкий. Религиозная тематика текстов.

2011-2012г-фрилансинг, немецкий-английский-русский (технические, экономические, юридические, медицинские тексты, тематика бизнес, менеджмент, маркетинг)

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь.

Личные качества:

Целеустремленная, ответственно отношусь к поставленной мне роботе, с желанием достигаю поставленных целей