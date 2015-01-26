Меня зовут Асия, мне 24 года. Есть опыт работы личным помощником, выполняла множество обязанностей - поиск информации и картинок, обработка изображений в paint и fotoshop, оформление и администрирование групп вконтакте, наполнение сайта информацией, регистрация на форумах, поиск партнеров, таргетинговая реклама. Имею высшее гуманитарное образование. Характеризую себя, как исполнительного, быстрообучаемого , находчивого исполнителя с активной жизненной позицией, готова полностью отдаваться работе и работать на результат