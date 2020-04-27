Размещение рекламы в соц. сетях Создание 3D обложе

﻿Размещу вашу рекламу в 35-ти и более сообществах Фейсбук! Свыше 1 000 000 пользователей! От меня БОНУС!

Быстро и Качественно! Тематика"Инфобизнес, Партнерки, МЛМ, Реклама, Бизнес, Доски объявлений, Заработок

в интернете" и т.д.! Свыше 35 активных сообществ.

Охват БОЛЕЕ 1000 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙцелевой аудитории.

Работа будет выполнена за несколько часов с момента принятия заказа.

1. От ваc текст, ссылка и желательнокартинка

2. Я размещаю и предоставляю вамотчет (ссылки на группы).

Обратите внимание на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - выгода очевидна!

ВНИМАНИЕ! Я гарантирую размещение вашего объявления вуказанном количестве групп с соответствующим числом подписчиков, но не несу

ответственности за продажи. Это зависит от вас, т.е. от темы, дизайна и

содержания самой рекламы. Я о вас только рассказываю, а продаете вы

ДОП.УСЛУГИ:« Повторное размещение на следующий день »

3D обложки для книг, DVD-боксов, CD, журналов, коробок, визиток, IPad.

Друзья. Для успешного продвижения вашего бизнеса выполню качественные, престижные и вызывающие интерес 3D обложки. Огромное количество вариантов выполнения работы!

Авантажная и профессионально выполненная 3D обложка – это важная часть рекламы вашей продукции ( инфобизнес, МЛМ, работа на компьютере, продажа недвижимости, интернет

магазины и т.д.) Это не просто красиво! Безупречно выполненная 3D обложка делает ваш продукт оригинальным, респектабельным и всегда увеличивает продажи и продвижение бизнеса!

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ПРОДАВЦУ

Для точного воплощения ваших желаний в 3D изображение необходимо выслать материалы, которые должны быть на обложке - название, фон, картинки, тексты, чертежи и т. д. Примеры 3D образов для выполнения вашего заказа представлены ниже.

Если же по каким то причинам вы не можете предоставить эту информацию,то напишите

о том, какие параметры 3D обложки вас устроят: 1. цветовая гамма; 2.стиль; 3.рисунки; 4.тональность + вариант формы обложки и т.д. Я помогу вам воплотить ваши

желания в жизнь.

Объем услуги при заказе одного кворка:

1 вариант 3D обложки в формате PNG или JPG