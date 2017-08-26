Вы бизнесмен? Нужны клиенты для бизнеса? Мало заявок? Нужна реклама? Есть решение!

Приведу много целевых клиентов из РСЯ. Вы платите только за реального клиента!Я занимаюсь профессиональной настройкой рекламы в сети Яндекс. Специализируюсь именно на РСЯ, так как через этот рекламный канал можно получить очень дешевых клиентов. При необходимости могу настроить и рекламу на поиске.Спросите почему именно РСЯ?С помощью РСЯ можно получать гораздо больше клиентов за меньшие деньги. В РСЯ намного больше возможностей для Вашего бизнеса и меньше конкуренции. При грамотной и правильной настройке РСЯ показывает отличные, и даже поражающие, результаты.Чем я отличаюсь от других специалистов по рекламе?Я не работаю на количество ключевых слов. Я работаю на качество! Можно собрать 1000 ключей, получить мусорный трафик, слить бюджет и не получить ни одного заказа. А можно собрать 15-20 ключей и обеспечить стабильный поток заявок.Так вот, я разбираюсь сначала в каждой конкретной нише, анализирую целевую аудиторию и только потом начинаю собирать семантику.Если вам интересна именно качественная настройка, а не шаблонная, то обращайтесь ко мне!Варианты сотрудничества:1) Разовая настройка рекламы в РСЯ (платите сразу, стоимость от 500 руб., зависит от вашей ниши);2) Реклама в РСЯ "под ключ" (настройка бесплатно, платите комиссию за каждого клиента, которого я вам приведу).Что входит в стоимость услуг:- определение вашей Целевой аудитории- сбор ключевых слов (слова и словосочетания из 2-3 слов)- создание на каждое ключевое слово по 2 объявления- подбор картинок- создание UTM - меток- создание быстрых ссылок- создание уточняющих деталей- загрузка рекламной кампании на аккаунт- создание аккаунта в Яндекс Директе, если его у Вас еще нет;-оптимизация рекламной кампании.