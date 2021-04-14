Обо мне:

Выполняю работы:

- наполнение сайта контентом

- написание или рерайт текстов

- доработки в рамках CMS

- конкурентный анализ сайта

- юзабилити аудит сайта

- анализ и вытеснение негативных отзывов с различных площадок

- любые другие работы по инструкции

Ранее работал в РА "Оптимизм" и "С-протект" менеджером проекта

Вел проекты по разработке и продвижению сайтов, техподдержке, контекстной рекламе, смм, серм и другим услугам агентства. Одновременно 25-30 проектов.

Контролировал реализацию проектов на всех этапах работ.