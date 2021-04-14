Обо мне:
Выполняю работы:
- наполнение сайта контентом
- написание или рерайт текстов
- доработки в рамках CMS
- конкурентный анализ сайта
- юзабилити аудит сайта
- анализ и вытеснение негативных отзывов с различных площадок
- любые другие работы по инструкции
Ранее работал в РА "Оптимизм" и "С-протект" менеджером проекта
Вел проекты по разработке и продвижению сайтов, техподдержке, контекстной рекламе, смм, серм и другим услугам агентства. Одновременно 25-30 проектов.
Контролировал реализацию проектов на всех этапах работ.
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