asivtan

Антон asivtan

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ФИО: Овчинников Антон Сергеевич

Дата рождения: 04.12.1990

Телефон: 8-916-245-09-38

Цель: Соискание должности тестировщика ПО

Желательная заработная плата: от 20000

Образование:

Неоконченное высшее, студент 5 курса заочной формы обучения, направление ИВТ.

Курс обучения 1С "Предприятие" 9.06.2008

Опыт работы:

ООО "Порт Кимры" должность: матрос 2 класса, с 26.06.2010 по 27.08.2010

-обязанности: поддержание порядка на палубе, швартовка судна.

OOO "АТАК" должность: работник торгового зала, с 15.02.2011 по 01.06.2012.

-обязанности: контроль сроков годности и цен, выкладка товара, консультация покупателей.

ОАО КБ "Восточный" должность: специалист информационной службы с 15.03.2013 по 21.02.2014

-обязанности: консультирование клиентов, обратившихся на горячую линию банка.