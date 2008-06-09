ФИО: Овчинников Антон Сергеевич
Дата рождения: 04.12.1990
Телефон: 8-916-245-09-38
Цель: Соискание должности тестировщика ПО
Желательная заработная плата: от 20000
Образование:
Неоконченное высшее, студент 5 курса заочной формы обучения, направление ИВТ.
Курс обучения 1С "Предприятие" 9.06.2008
Опыт работы:
ООО "Порт Кимры" должность: матрос 2 класса, с 26.06.2010 по 27.08.2010
-обязанности: поддержание порядка на палубе, швартовка судна.
OOO "АТАК" должность: работник торгового зала, с 15.02.2011 по 01.06.2012.
-обязанности: контроль сроков годности и цен, выкладка товара, консультация покупателей.
ОАО КБ "Восточный" должность: специалист информационной службы с 15.03.2013 по 21.02.2014
-обязанности: консультирование клиентов, обратившихся на горячую линию банка.