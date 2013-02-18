Мое утро начинается с дизайна.

На данном этапе своей карьеры могу предложить профессиональное выполнение простого веб-дизайна (сайты-визитки, блоги, интернет-магазины, отдельные элементы страниц), выполнение разработки логотипов, фирменного стиля компании, оформления страниц социальный сетей и др. по сниженным расценкам.

Я считаю, что обучаюсь достаточно быстро (за 3 недели освоила курсы "Основы работы в Adobe Photoshop CS5", "Курсы повышения мастерства в Adobe Photoshop CS5"). Много работаю (6 часов каждый день без выходных и не учитывая времени обучения). Мне очень нравится работать в сфере дизайна, создавать идеи, воплощать их в реальность своими руками. Стремлюсь к достижению высшего качества труда.

Качество разработки играет для меня важную роль и приоритетное значение (потому как желаю получать только положительные отзывы и рекомендации от благодарных заказчиков).

Готова выполнять работу бесплатно для некоммерческих проектов.