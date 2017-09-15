askTkachenko

Взгляни с другой стороны

Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о том что я умею, чего добился в своём, любимом деле, о интересных событиях своей жизни… А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице 

Я — веб-дизайнер!

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Регулярно посещаю вебинары таких успешных веб-дизайнеров как Андрей Гаврилов, который является основателем образовательного онлайн-проекта WAYUP, Дмитрий Чернов -

основатель сообщества дизайнеров WDI. А так же я один из участников школы веб-дизайна Максима Солдаткина.

Мои навыки, которые я с каждым днём повышаю:

- Веб-дизайн

- UX/UА

- Полная адаптация макета под все разрешения (Desktop, Tablet, Mobile)

Мои специализации:

- Landing Page

- Shop

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

В работе ценю: осознанность, логичность, легкий подход.

Я считаю что все задачи и вопросы не всегда имеют простые решения, пока не взглянуть на них под другим ракурсом.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей. =)

Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно от начала до конца.