ask_seo_ru

Евгений ask_seo_ru

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
SEO.RU

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайнер для создания уникального дизайна сайта для компании SEORU. Оплата 50/50, желаемые сроки выполнения — 5-10 рабочих дней. Подробности и требования к проекту указаны в ТЗ.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта по ТЗ

    Ищется дизайнер для разработки дизайна сайта согласно техническому заданию. Срок выполнения 5-10 рабочих дней. Оплата 50/50, возможна работа через биржу. Требуется проработка всех деталей для качественного исполнения проекта.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать вайрфрейм (прототип) и дизайн главной страницы сайта

    Компания SEO.RU ищет UX/UI-дизайнера для разработки вайрфрейма и дизайна главной страницы сайта. Необходимо создать прототип в FIGMA на основе готового ТЗ, а затем реализовать дизайн. Готовы предложить достойную оплату и возможность дальнейшего сотрудничества по обновлению других страниц сайта.

    Figma
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад