ask_seo_ru

Компания SEO.RU ищет UX/UI-дизайнера для разработки вайрфрейма и дизайна главной страницы сайта. Необходимо создать прототип в FIGMA на основе готового ТЗ, а затем реализовать дизайн. Готовы предложить достойную оплату и возможность дальнейшего сотрудничества по обновлению других страниц сайта.