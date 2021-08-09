ask_seo_ru

Требуется дизайнер для создания уникального дизайна сайта для компании SEORU. Оплата 50/50, желаемые сроки выполнения — 5-10 рабочих дней. Подробности и требования к проекту указаны в ТЗ.
Дизайн сайтовнет заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется дизайнер для создания уникального дизайна сайта для компании SEORU. Оплата 50/50, желаемые сроки выполнения — 5-10 рабочих дней. Подробности и требования к проекту указаны в ТЗ.
Ищется дизайнер для разработки дизайна сайта согласно техническому заданию. Срок выполнения 5-10 рабочих дней. Оплата 50/50, возможна работа через биржу. Требуется проработка всех деталей для качественного исполнения проекта.
Компания SEO.RU ищет UX/UI-дизайнера для разработки вайрфрейма и дизайна главной страницы сайта. Необходимо создать прототип в FIGMA на основе готового ТЗ, а затем реализовать дизайн. Готовы предложить достойную оплату и возможность дальнейшего сотрудничества по обновлению других страниц сайта.