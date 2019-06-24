Качественно, с индивидуальным подходом и вниманием к деталям запечатлю развитие ваших тёплых отношений: - история зарождения любви (лавстори),
- свадьба, венчание,
- новорождённые и семейное фото с детишками.
Опыт коммерческой съёмок 7 лет, в том числе в Москве и в Праге.
Использую лучшую фототехнику, дополнительное освещение.
Могу посоветовать знакомого стилиста-визажиста, организатора свадеб.
Цена часа съёмки - 2500. От 6 часов.
Полный день (12 часов) - 25.000. Пакет "Свадебный Минимум" стоит 15 000 руб. и включает в себя:
- 6 часов свадебной фотосъёмки (сборы, ЗАГС, прогулка или ЗАГС, прогулка, часть времени в ресторане),
- составление плана/маршрута (включая запасной план),
- цветокоррекция всех фотографий,
- 50 фото в художественной обработке,
- 5 лучших фото готовы через 3 дня.
Дополнительный час фотосъёмки сверх пакета - 2 500 р.