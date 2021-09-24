Выполню вашу работу качественно и в строго оговоренное время!

ТРАНСКРИБАЦИЯ!

Могу переводить аудио и видео файлы в текст, также корректировать его, исправлять грамматические и орфографические ошибки.

Буду рад сотрудничеству с вами!

Телеграмм: +7 965 957 1344

E-mail: [email protected]