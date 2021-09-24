aslanbekhadjiev

Асланбек aslanbekhadjiev

 
43 годаРоссия/Грозный
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Выполню вашу работу качественно и в строго оговоренное время!

ТРАНСКРИБАЦИЯ!

Могу переводить аудио и видео файлы в текст, также корректировать его, исправлять грамматические и орфографические ошибки.

Буду рад сотрудничеству с вами!

Телеграмм: +7 965 957 1344

E-mail: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
magickum
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Текст аудиозаписей оформить в статьи
Очень ответственный
Заказчик приятен в общении. Ясная постановка задачи и график выполнения. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв