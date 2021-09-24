Выполню вашу работу качественно и в строго оговоренное время!
ТРАНСКРИБАЦИЯ!
Могу переводить аудио и видео файлы в текст, также корректировать его, исправлять грамматические и орфографические ошибки.
Буду рад сотрудничеству с вами!
Телеграмм: +7 965 957 1344
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
Очень ответственный
Ответный отзыв
Заказчик приятен в общении. Ясная постановка задачи и график выполнения. Рекомендую к сотрудничеству