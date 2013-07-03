Здравствуйте!

Меня зовут Андрей! Я дизайнер-верстальщик-фрилансер.

Предоставляю услуги в области графического дизайна: разработка дизайна сайта, разработка логотипа, разработка фирменного стиля. Валидная кроссбраузерная верстка.

Опыт работы в сфере дизайна сайта - более 4 лет.

Опыт с сфере верстки сайтов - более 8 лет.

Доверив работу мне - Вы получите качественный результат, в короткие сроки и по приемлемой цене.

Есть много готовых сайтов под ключ, обращайтесь!!!

Контакты:

Емейл - [email protected]

Скайп - andrei9924

Телефон - +38 063 778-06-40