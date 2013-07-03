Здравствуйте!
Меня зовут Андрей! Я дизайнер-верстальщик-фрилансер.
Предоставляю услуги в области графического дизайна: разработка дизайна сайта, разработка логотипа, разработка фирменного стиля. Валидная кроссбраузерная верстка.
Опыт работы в сфере дизайна сайта - более 4 лет.
Опыт с сфере верстки сайтов - более 8 лет.
Доверив работу мне - Вы получите качественный результат, в короткие сроки и по приемлемой цене.
Есть много готовых сайтов под ключ, обращайтесь!!!
Контакты:
Емейл - [email protected]
Скайп - andrei9924
Телефон - +38 063 778-06-40
Портфолио
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- Портал ассоциации ритейлеров Украины181 просмотр
- Магазин Сельхозтехники111 просмотров
- Интернет-магазин Цифра101 просмотр
- Строительная фирма117 просмотров