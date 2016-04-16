транскрибация, расшифровка аудио- и видеозаписей, рерайтинг, копирайтинг, дополнительно

Привет! Возможно, вы прочтёте похожее письмо от меня лично.

Работала год в интернет-изданиях журналисткой, а также расшифровывала медиа, но все файлы были внутренними, поэтому демонстративные примеры работ прислать не могу, разве что готовые статьи.

В приоритете транскрибация. Печатаю со скоростью 430 знаков в минуту. Пришлю скрин теста на скорость. Улучшаю навыки.

В среднем каждую минуту умножаем на 3,5 (включая шлифовку и разбивку на абзацы).

Стоимость минуты в среднем 10 рублей. Но это навскидку.

Вообще всё зависит от сложности, слышимости, скорости речи, шумов, количества пауз и текста.

Обсудим отдельно, когда покажете хотя бы отрывок в 5-10 минут.

Чем обосновываю: смотрите на рынке, какие цены. Предлагают и по 25 рублей за минуту. Это условно всё.

Оплата на Qiwi, Яндекс.Деньги или Сбербанк (Visa, MasterCard). Лучше последнее.

Предпочитаю оплату за половину работы в середине и остальное — по завершении. Либо предоплату.

Готова быть на подхват, если сработаемся. :)

Буду рада, если ваш проект внесу в своё портфолио!

С уважением,

Анна Гарм.

Тел.: +79204474329

Skype: anna.garme

E-mail: [email protected]

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