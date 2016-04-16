Привет! Возможно, вы прочтёте похожее письмо от меня лично.
Работала год в интернет-изданиях журналисткой, а также расшифровывала медиа, но все файлы были внутренними, поэтому демонстративные примеры работ прислать не могу, разве что готовые статьи.
В приоритете транскрибация. Печатаю со скоростью 430 знаков в минуту. Пришлю скрин теста на скорость. Улучшаю навыки.
В среднем каждую минуту умножаем на 3,5 (включая шлифовку и разбивку на абзацы).
Стоимость минуты в среднем 10 рублей. Но это навскидку.
Вообще всё зависит от сложности, слышимости, скорости речи, шумов, количества пауз и текста.
Обсудим отдельно, когда покажете хотя бы отрывок в 5-10 минут.
Чем обосновываю: смотрите на рынке, какие цены. Предлагают и по 25 рублей за минуту. Это условно всё.
Оплата на Qiwi, Яндекс.Деньги или Сбербанк (Visa, MasterCard). Лучше последнее.
Предпочитаю оплату за половину работы в середине и остальное — по завершении. Либо предоплату.
Готова быть на подхват, если сработаемся. :)
Буду рада, если ваш проект внесу в своё портфолио!
С уважением,
Анна Гарм.
Тел.: +79204474329
Skype: anna.garme
E-mail: [email protected]
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