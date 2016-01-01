По ТЗ необходимо отрисовать 1 комнату прямоугольную, 1 кухню и 1 с/у и к этим комнатам применить разные виды отделки. (какие материалы и где я опишу)
Действие аккаунта приостановлено!
- Интерьеры и Экстерьеры37 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо сделать дизайн сайта, проще говоря скопировать структуру сайта из интернета и переделать дизайн таким образом, чтобы не выглядело как плагиатДизайн сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо комплексное продвижение группы в контакте по тематике ремонта квартир в г. Самара и областьСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Добрый вечер! Есть потребность в раскрутке группы в контакте. Основная цель которую хочу добиться: получение клиентов и связь группы с сайтом Тематика группы: моя компания по ремонту квартир и сопутствующим услугам по Самаре и Самарской Области (Россия)Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Ищу специалиста для верстки сайта. Дизайн и ТЗ отправлю кандитатамHTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Ищу дизайнера для одностраничного сайта. Дизайн классический. ТЗ отправлю кандидатуДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад