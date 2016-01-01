Добрый вечер! Есть потребность в раскрутке группы в контакте. Основная цель которую хочу добиться: получение клиентов и связь группы с сайтом Тематика группы: моя компания по ремонту квартир и сопутствующим услугам по Самаре и Самарской Области (Россия)