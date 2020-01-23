asmandiyarova_vi

Виктория asmandiyarova_vi

 
26 летРоссия/Белебей
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Основой вид деятельности - работа с детьми дошкольного возраста. Консультации родителей. Подготовка занятий и программ развития детей. 

Интересен любой вид деятельности на темы по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.

Также интересны написания текстов на данные темы и помощь в составлении занятий для детей. Написание сценариев детских праздников. Консультирующая помощь родителям.