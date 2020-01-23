asmandiyarova_vi

Виктория asmandiyarova_viasmandiyarova_vi
26 летРоссия/Белебей
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Основой вид деятельности - работа с детьми дошкольного возраста. Консультации родителей. Подготовка занятий и программ развития детей.
Интересен любой вид деятельности на темы по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.
Также интересны написания текстов на данные темы и помощь в составлении занятий для детей. Написание сценариев детских праздников. Консультирующая помощь родителям.
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