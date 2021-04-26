Компания "Полинэрго групп"

https://asmeaisi.ru/

Компания "Полинэрго групп" поставляет детали трубопроводов трубы , фланцы, отводы, переходы, тройники, муфты, заглушки, краны по европейским стандартам EN, ASTM, DIN, ANSI, AISI, ASME, в следующие отрасли:

добыча и переработка нефти

химическая, нефтехимическая промышленность;

машино-, самолето-, автомобилестроение;

энергетическая промышленность

строительство

и многих других областях

Мы тщательно осуществляем отбор поставщиков импортной продукции, особенно по специфичным маркам сталей, которые не производятся в России.

Постоянно проверяем качество продукции , проводим испытание на прочность и герметичность, на соответствие геометрии изделий.

Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества:

минимальный срок поставки продукции

доступные цены

действует отсрочка платежа по договоренности с клиентом

можем отправить образец продукции

Мы открыты для клиента, именно поэтому всегда рады обсудить наиболее оптимальные для Вас условия сотрудничества.

Благодаря лояльному отношению к клиентам и высокому качеству нашей продукции, мы сохраняем партнерские отношения на долгие годы и обретаем все больше новых партнеров.