Компания "Полинэрго групп" поставляет детали трубопроводов трубы , фланцы, отводы, переходы, тройники, муфты, заглушки, краны по европейским стандартам EN, ASTM, DIN, ANSI, AISI, ASME, в следующие отрасли:
добыча и переработка нефти
химическая, нефтехимическая промышленность;
машино-, самолето-, автомобилестроение;
энергетическая промышленность
строительство
и многих других областях
Мы тщательно осуществляем отбор поставщиков импортной продукции, особенно по специфичным маркам сталей, которые не производятся в России.
Постоянно проверяем качество продукции , проводим испытание на прочность и герметичность, на соответствие геометрии изделий.
Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества:
минимальный срок поставки продукции
доступные цены
действует отсрочка платежа по договоренности с клиентом
можем отправить образец продукции
Мы открыты для клиента, именно поэтому всегда рады обсудить наиболее оптимальные для Вас условия сотрудничества.
Благодаря лояльному отношению к клиентам и высокому качеству нашей продукции, мы сохраняем партнерские отношения на долгие годы и обретаем все больше новых партнеров.